Цикл ужесточения ДКП ЦБР может достигнуть пика во 2П24 - "Цифра брокер"

Цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России может достигнуть пика во втором полугодии текущего года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"ЦБ РФ с 2008 года проводил три цикла ужесточения денежно-кредитной политики, не считая текущего. Самый короткий цикл продолжался 288 дней и относится к 2014 году. В его рамках ключевая ставка была повышена в общей сложности на 11,5 п.п. Это оказало давление на рынок акций: индекс Мосбиржи повысился примерно на 1,5% с начала марта по середину декабря 2014 года. Два других цикла продолжались 346 дней (19.03.21-28.02.22) и 422 дня (04.02.08-01.04.09). Ключевая ставка повышалась на 15,75 п.п. и на 4 п.п., на фоне чего индекс Мосбиржи терял около 29% и 49% в соответствующих периодах, - отмечают эксперты в обзоре. - В рамках текущего цикла ключевая ставка повышена уже на 8,5 п.п., а индекс Мосбиржи практически не изменился с июля 2023 года. Банк России на следующей неделе, возможно, повысит ставку еще на 100-200 б.п. Более сильное (но менее вероятное) повышение может оказаться последним в текущем цикле, так как в двух предыдущих циклах ставка достигала максимума за два-три месяца до пиковых уровней по инфляции".

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