Отчеты BofA и Morgan Stanley за 2К24 поддержат цены их акций - инвестбанк "Синара"

Отчетности Bank of America Corp. (BofA) и Morgan Stanley за второй квартал текущего года поддержат котировки акций эмитентов в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Цена акций BofA выросла во вторник на 5,4% после выхода финансовых результатов лучше ожиданий. Прибыль за 2К24 составила $0,83 на акцию, превысив прогнозы в $0,80. Выручка достигла $25,54 млрд против ожидавшихся $25,22 млрд. Банк ожидает роста чистого процентного дохода в 4К24 на 4% г/г (до $14,5 млрд). Считаем, что отчетность в ближайшее время продолжит поддерживать котировки", - указывают эксперты в обзоре.

"Акции Morgan Stanley во вторник прибавили в стоимости 1%: прибыль и выручка превзошли ожидания рынка благодаря улучшившимся показателям в трейдинге и инвестиционном банкинге. По данным банка, прибыль выросла на 41% г/г (до $3,08 млрд или $1,82 на акцию), превысив консенсус-прогноз в $1,65 на акцию. Выручка совершила скачок на 12% г/г (до $15,02 млрд), также превзойдя ожидания в $14,3 млрд. Мы рассчитываем на рост котировок в краткосрочной перспективе", - отмечают аналитики.

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