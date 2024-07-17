.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Отчеты Charles Schwab, UnitedHealth и State Street уже отражены в ценах акций компаний - инвестбанк "Синара"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 июля 2024 года 16:25
Отчеты Charles Schwab, UnitedHealth и State Street уже отражены в ценах акций компаний - инвестбанк "Синара"
Отчетности Charles Schwab Corp., UnitedHealth Group и State Street Corp. за второй квартал 2024 года уже отражены в текущих котировках акций эмитентов, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" "Цена акций Charles Schwab во вторник упала на 10% после публикации результатов за 2К24. Компания сообщила о скорректированной прибыли в размере $0,73 на акцию и выручке в $4,69 млрд. Эти показатели едва превысили прогнозы в $0,72 и $4,68 млрд соответственно. Объем депозитов составил $252,4 млрд, что на 6% меньше в квартальном исчислении и на 17% в годовом. На наш взгляд, результаты в основном уже учтены в цене", - отмечают эксперты в обзоре. "Стоимость бумаг UnitedHealth во вторник увеличилась на 6,5%: результаты за 2К24 оказались лучше ожиданий. Скорректированная прибыль равна $6,80 на акцию при выручке в $98,86 млрд, тогда как ожидались $6,66 и $98,84 млрд. Мы полагаем, что результаты уже нашли отражение в цене", - пишут аналитики инвестбанка в материале. "Котировки акций State Street поднялись во вторник в стоимости на 7,5% после публикации результатов за 2К24. Прибыль составила $2,15 на акцию при выручке в $3,19 млрд. Ожидания составляли $2,03 при выручке в $3,15 млрд. По нашему мнению, отчетность уже учтена в цене", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
17 июля 2024 года 19:01
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 18% годовых на июльском заседании может оказаться достаточным во 2П24, полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов. "Сейчас внимание инвесторов постепенно смещается в сторону заседания Банка России 26 июля. В базовом сценарии мы предполагаем, что... читать дальше
.17 июля 2024 года 18:32
Сбербанк, "ТКС Холдинг" и банк "Санкт-Петербург" - фавориты финансового сектора во 2П24, отмечается в аналитическом материале Альфа-банка. "Акции Сбербанка опередили рынок с начала года и по-прежнему не выглядят перегретыми с точки зрения оценки, даже с поправкой на текущий уровень процентных... читать дальше
.17 июля 2024 года 18:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "Лонг в акциях "Московской биржи" с ожидаемой доходностью 15% к середине сентября 2024 года, сообщается в обзоре. "Эмитент извлекает выгоду из высоких процентных ставок, и более жесткая монетарная политика поддерживает доходы компании. Кроме... читать дальше
.17 июля 2024 года 17:39
Котировки золота могут оказаться в диапазоне $2500-2600 за тройскую унцию ближе к концу текущего года, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Мы полагаем, что цена на золото может продолжить рост. Ключевой вопрос - на каком временном отрезке этот рост будет сохраняться. Сейчас цены... читать дальше
.17 июля 2024 года 17:20
Цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России может достигнуть пика во втором полугодии текущего года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "ЦБ РФ с 2008 года проводил три цикла ужесточения денежно-кредитной политики, не считая текущего. Самый короткий цикл... читать дальше
.17 июля 2024 года 16:52
Отчетности Bank of America Corp. (BofA) и Morgan Stanley за второй квартал текущего года поддержат котировки акций эмитентов в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Цена акций BofA выросла во вторник на 5,4% после выхода финансовых результатов лучше ожиданий. Прибыль... читать дальше
.17 июля 2024 года 15:55
Перекупленность акций Bank of America Corp. (BofA) способна привести к коррекции их котировок, о чем также сигнализируют технические индикаторы, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Михаила Парамонова. "Результаты эмитента за второй квартал оказались на уровне ожиданий.... читать дальше
.17 июля 2024 года 15:25
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций State Street Corp. на уровне $90 за штуку и рейтинг "покупать" для них, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Американский финансовый холдинг, специализирующийся на оказании депозитарных и... читать дальше
.17 июля 2024 года 15:03
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 5610-5670 пунктов, прогнозирует заместитель аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. По мнению эксперта, в ходе предстоящей сессии будет преобладать негативная динамика с повышенной... читать дальше
.17 июля 2024 года 14:47
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 710 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,13%, стоп-приказ: 622 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания войдет в проект по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.