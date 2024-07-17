Отчеты Charles Schwab, UnitedHealth и State Street уже отражены в ценах акций компаний - инвестбанк "Синара"

Отчетности Charles Schwab Corp., UnitedHealth Group и State Street Corp. за второй квартал 2024 года уже отражены в текущих котировках акций эмитентов, считают аналитики инвестиционного банка "Синара"

"Цена акций Charles Schwab во вторник упала на 10% после публикации результатов за 2К24. Компания сообщила о скорректированной прибыли в размере $0,73 на акцию и выручке в $4,69 млрд. Эти показатели едва превысили прогнозы в $0,72 и $4,68 млрд соответственно. Объем депозитов составил $252,4 млрд, что на 6% меньше в квартальном исчислении и на 17% в годовом. На наш взгляд, результаты в основном уже учтены в цене", - отмечают эксперты в обзоре.

"Стоимость бумаг UnitedHealth во вторник увеличилась на 6,5%: результаты за 2К24 оказались лучше ожиданий. Скорректированная прибыль равна $6,80 на акцию при выручке в $98,86 млрд, тогда как ожидались $6,66 и $98,84 млрд. Мы полагаем, что результаты уже нашли отражение в цене", - пишут аналитики инвестбанка в материале.

"Котировки акций State Street поднялись во вторник в стоимости на 7,5% после публикации результатов за 2К24. Прибыль составила $2,15 на акцию при выручке в $3,19 млрд. Ожидания составляли $2,03 при выручке в $3,15 млрд. По нашему мнению, отчетность уже учтена в цене", - указывают эксперты.

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