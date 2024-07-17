Перекупленность акций BofA может привести к коррекции их цены - Freedom Finance Global

Перекупленность акций Bank of America Corp. (BofA) способна привести к коррекции их котировок, о чем также сигнализируют технические индикаторы, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Михаила Парамонова.

"Результаты эмитента за второй квартал оказались на уровне ожиданий. Отчетность BofA отразила общие для индустрии тенденции, такие как уменьшение активности кредитования и чистой процентной маржи при интенсивном росте выручки от инвестиционно-банковских сервисов и услуг по управлению активами, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Акции отреагировали на квартальный отчет сверхпозитивно. С начала года цена бумаги поднялась уже на 31%, практически вдвое опережая отраслевой ETF (+16%) и торгуясь заметно лучше широкого рынка (+20%). По мультипликатору P/B BofA переоценен с учетом рентабельности капитала и требуемой доходности. По P/E акции сохраняют определенный потенциал роста с учетом прогнозируемых двузначных темпов повышения прибыли на акцию в течение ближайших лет. Перекупленность данных бумаг способна привести к их коррекции, о чем также сигнализируют технические индикаторы".

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