"Финам" подтверждает прогнозную цену акций State Street на уровне $90

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций State Street Corp. на уровне $90 за штуку и рейтинг "покупать" для них, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Американский финансовый холдинг, специализирующийся на оказании депозитарных и инвестиционных услуг институциональным клиентам, продемонстрировал в целом неплохие финансовые показатели во II квартале 2024 года на фоне довольно благоприятной ситуации в мировой экономике и на финансовых рынках, отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.