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17 июля 2024 года 15:03
S&P 500, скорее всего, проведет торги среды в диапазоне 5610-5670п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 5610-5670 пунктов, прогнозирует заместитель аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. По мнению эксперта, в ходе предстоящей сессии будет преобладать негативная динамика с повышенной волатильностью. "Ориентируемся на диапазон 5610-5670 пунктов по индексу S&P 500 (от -1% до +0,2% к уровню предыдущего закрытия). S&P 500 достиг нового исторического максимума. Верхняя граница локального равноудаленного канала обеспечивает сопротивление. Восходящий пробой этого канала будет указывать на ускорение роста. Впрочем, его потенциал считаем ограниченным, так как для снятия перекупленности по индикатору RSI необходима пауза", - отмечает Ващенко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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