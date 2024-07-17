S&P 500, скорее всего, проведет торги среды в диапазоне 5610-5670п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 5610-5670 пунктов, прогнозирует заместитель аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

По мнению эксперта, в ходе предстоящей сессии будет преобладать негативная динамика с повышенной волатильностью. "Ориентируемся на диапазон 5610-5670 пунктов по индексу S&P 500 (от -1% до +0,2% к уровню предыдущего закрытия). S&P 500 достиг нового исторического максимума. Верхняя граница локального равноудаленного канала обеспечивает сопротивление. Восходящий пробой этого канала будет указывать на ускорение роста. Впрочем, его потенциал считаем ограниченным, так как для снятия перекупленности по индикатору RSI необходима пауза", - отмечает Ващенко.

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