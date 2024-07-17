"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 710 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 710 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,13%, стоп-приказ: 622 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания войдет в проект по разработке месторождения в Азербайджане, что, по мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе даст добавленную стоимость для бизнеса.

"С технической точки зрения коррекция и дивидендный гэп привели цену к среднесрочной поддержке 650 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 622 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08", - указывают в "Финаме".

"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, также у компании есть своя сеть АЗС.

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