Цена золота продолжает обновлять исторические рекорды - Freedom Finance Global

Цена золота продолжает обновлять исторические рекорды и может составить $3000 за тройскую унцию к концу 2024 года - началу 2025 года, отмечается в комментарии ведущего аналитикаFreedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Цена золото продолжает обновлять исторические рекорды. С начала года рост цены на золото составил 20%. По темпам роста с начала года цена золота превзошла динамику роста американского индекса $&P 500, который вырос за этот же период только на 19%, и лишь немного уступила росту индекса биржи Nasdaq, выросшего с начала года на 25%. Таким образом, в этом году, по крайней мере, в первом полугодии, золото уже стало одной из лучших инвестиционных идей на мировых финансовых рынках, поскольку вложения в драгметалл позволили заработать 20% даже не годовых, а немногим более чем за полгода", - отмечает эксперт.

На рост цены золота влияют, по мнению Мильчаковой, прежде всего, сокращение инвестиций в добычу золота по всему миру, что вызывает ожидания дефицита золота и генерирует повышенный спрос на драгоценный металл. Западные СМИ также сообщают о том, что Народный Банк Китая по-прежнему предъявляет высокий спрос на золото, которое он приобретает в резервы, что может быть связано с происходящей дедолларизацией экономики КНР.

"Мы полагаем, что вполне возможен рост спроса на золото со стороны других центральных банков развивающихся стран, и цена минимум в $3000 за тройскую унцию может стать вполне реальной к концу 2024 года или в начале следующего года, - прогнозирует аналитик инвесткомпании. - Для россиян вложения в золото являются хорошей возможностью защититься от инфляции, а также, как видим, получить более высокую доходность, чем по рублёвым банковским вкладам".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.