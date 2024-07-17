"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Salesforce Inc. с целевой ценой $295,76 за штуку, что предполагает потенциал роста на 17,1% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Salesforce не оправдала ожиданий по выручке в отчете за I квартал 2025 финансового года, а также заявила о неудачном завершении переговоров по приобретению фирмы Informatica, что послужило поводом для падения акций на 20%. Тем не менее отчет превзошел ожидания по чистой прибыли и рентабельности, прогнозы по этим показателям были улучшены, а прогноз по выручке остался неизменным. В связи с этим мы не считаем, что Salesforce является аутсайдером среди остальных техкомпаний, и полагаем, что текущие котировки акций интересны для покупок", - отмечают аналитики.

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