Инвестбанк "Синара" подтверждает нейтральную оценку перспектив цены акций "Группы ЛСР" по операционным результатам за 2К24, сообщается в комментарии аналитика Марии Лукиной.

"Как следует из представленных сегодня операционных результатов "Группы ЛСР" за 2К24, продажи недвижимости выросли в денежном выражении на 32% г/г, достигнув 54 млрд руб. Приростом компания в основном обязана проектам в Москве, где реализовала 104 тыс. м2 (+86% г/г) на 34 млрд руб. (+113% г/г). В преддверии завершения одной из важных льготных ипотечных программ компании удалось нарастить продажи на 51% в квартальном исчислении, но лишь на 1% в годовом. Полугодовые результаты указывают на 3%-ное снижение продаж в натуральном выражении и 28%-ный рост в денежном за счет подорожания жилья. По динамике показателей "Группа ЛСР" отчасти уступает конкурентам. Мы по-прежнему нейтрально оцениваем компанию", - пишет эксперт банка.

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