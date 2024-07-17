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17 июля 2024 года 12:56
Текущие уровни акций MD Medical Group привлекательны для покупки - Альфа-банк
Текущие уровни акций MD Medical Group (управляет сетью клиник "Мать и дитя") привлекательны для покупки, полагают аналитики Альфа-банка. "Акции MD Medical Group возобновили торги после конвертации 17 июня. За неполных три недели после возобновления торгов их совокупный объем превысил 11 млн акций. По нашим оценкам, объем предложения со стороны дружественных инвесторов, покупавших акции в периметре Euroclear, практически полностью реализован. Мы считаем текущие котировки привлекательными для входа в преддверии сильных операционных результатов (ожидаются 31 июля) и финансовых показателей (29 августа) за 1П24". - пишут эксперты банка. MD Medical Group - одна из немногих, если не единственный эмитент на российском рынке, полностью выплативший накопленные за предыдущие годы денежные средства в виде дивидендов (на общую сумму более 10,5 млрд руб.), подчеркивается далее в материале. Эксперты Альфа-банка ожидают, что компания продолжит дивидендные выплаты в будущем и прогнозируют на 2024 год коэффициент выплат на уровне 60%-75% чистой прибыли. Прогнозная цена акций MD Medical Group - 1272 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 54% с текущих уровней, отмечают стратеги банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-MDM-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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