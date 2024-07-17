ПСБ сохраняет нейтральную оценку бумаг ЛСР

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок бумаг "Группы ЛСР", говорится в комментарии аналитика Марии Лукиной.

"Как следует из представленных операционных результатов эмитента за 2К24, продажи недвижимости выросли в денежном выражении на 32% г/г, достигнув 54 млрд руб., а в натуральном - всего на 1% (до 222 тыс. кв. м). Приростом компания в основном обязана проектам в Москве, где реализовала 104 тыс. кв. м (+86% г/г) на 34 млрд руб. (+113% г/г). В Санкт-Петербурге продажи снизились на 35% (до 91 тыс. кв. м) общей стоимостью 17 млрд руб. (минус 26% г/г). Доля ипотечных сделок увеличилась с 73% в 1К24 до 88%. Полугодовые результаты указывают на 3%-ное снижение продаж в натуральном выражении и 28%-ный рост в денежном за счет подорожания жилья, - отмечает эксперт. - По динамике показателей "Группа ЛСР" отчасти уступает конкурентам. Мы по-прежнему нейтрально оцениваем компанию".

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