Инвесторам стоит обратить внимание на акции Софтлайна - ПСБ

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Софтлайна", вероятно возобновление роста их котировок в обозримом будущем на фоне сильной просадки, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Эмитент объявит финансовые показатели за второй квартал 15 августа. При этом компания уже продемонстрировала сильную отчетность в первом квартале: рост оборота более чем на 50% г/г (до 21,5 млрд руб.), 10-кратный рост EBITDA г/г (до 1,8 млрд руб.), значительный рост рентабельности по EBITDA - до 8,2%. Росту способствует активная политика импортозамещения и расширения линейки продуктов, вызванная введением санкций, а также реализация агрессивной M&A-стратегии и международная экспансия, - указывают эксперты в обзоре. - На фоне усиления тенденций по импортозамещению ПО и сопутствующих услуг на российском рынке мы сохраняем позитивный взгляд на компанию. С середины мая бумаги "Софтлайна" потеряли в стоимости около 25%, поэтому ждем возобновление роста бумаг в обозримом будущем, которые пока не отреагировали на сильные результаты первого квартала. В связи с сильной просадкой можно обратить внимание на акции "Софтлайна" для наращивания позиций по бумаге".

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