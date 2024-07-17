Альфа-банк повысил рекомендацию для акций "Группы Астра" до "выше рынка" с целевой ценой 647 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 25% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале банка.

Эксперты отмечают, что на фоне текущей общей слабости российского рынка акций котировки откатились ниже уровня недавнего SPO (размещение в апреле состоялось по 555 руб.), что обеспечивает привлекательную точку входа для долгосрочных инвесторов.

"Фундаментальные факторы инвестиционной привлекательности в силе, - указывают эксперты. - В качестве преимуществ "Группы Астра" на фоне бумаг других IT-компаний мы отмечаем уникальную рыночную позицию с огромным отрывом от ближайших конкурентов, стремительно растущий целевой рынок, а также ограниченный риск появления навеса в бумаге до конца текущего года. Ожидаем роста интереса к бумаге по мере приближения высокого сезона на IT-рынке. Бизнес IT-разработчиков традиционно характеризуется сезонно низким стартом в начале года и очень сильным четвертым кварталом. Если на первое полугодие у "Группы Астра" приходится 25-33% годовой выручки, то декабрь обеспечивает около 50% годового объема продаж".

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