Курс рубля может протестировать сверху вниз уровень 11,75 руб. за юань на следующей неделе - банк "Санкт-Петербург"

Валютная пара юань/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 11,75-12,25 рубля за юань в ближайшие торговые дни, однако на следующей неделе курс может протестировать нижнюю границу указанного диапазона в связи с июльским налоговым периодом, а также учитывая риски ослабления спроса на валюту, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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