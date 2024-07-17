Вероятна новая волна укрепления рубля на горизонте недели - ПСБ

Вероятна новая волна укрепления рубля до 11,5 за юань и 85 за доллар США на горизонте ближайшей недели из-за повышения интенсивности продаж валюты экспортерами перед уплатой налогов 29 июля, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс юаня во вторник не показал значимого движения, оставшись чуть выше 12 руб. на фоне снижения биржевых оборотов, отражающего сохранения баланса спроса и предложения в условиях невысокой торговой активности экспортеров и отсутствия явных новостных триггеров, - пишет эксперт. - Цены на нефть Brent заметно снизились в район $83,5/барр., но целом текущее ослабление рынка нефти выглядит локальным, - ожидания сохранения дефицита на мировом рынке нефти достаточно устойчивы и вряд ли позволят котировкам уйти сильно ниже. Так что поддержку иностранных валютам со стороны товарного рынка ждать не стоит. И внутренние факторы, а именно проходимость трансграничных платежей из-за санкционного давления, в настоящее время заметно ограничивающая спрос, и более масштабируемое предложение экспортеров, продолжат определять позиции основных валют".

В отсутствие активизации продаж со стороны экспортеров юань и в среду может остаться в диапазоне 11,9-12,2 руб., полагает Локтюхов. Но текущие позиции валют, по его мнению, по-прежнему выглядят неустойчивыми. "Из-за повышения интенсивности продаж валюты экспортерами перед уплатой налогов 29 июля в ближайшие неделю-полторы вероятна новая волна отката курсов валют к минимумам 27 июня: юаня - к 11,5 руб., доллара - к 85 руб.", - прогнозирует эксперт ПСБ.

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