Существуют риски подъема ставки ЦБР выше 18% в июле - "Алор Брокер"

Существуют риски подъема ключевой ставки Банка России выше 18% годовых по итогам заседания 26 июля 2024 года, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Банк России опубликовал во вторник вечером обзор "О чем говорят тренды", где отметил рост инфляции одновременно с ускорением подъема экономики, нехваткой рабочей силы и увеличением кредитования. Неоднократно в документе говорилось о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Сейчас рынок уже готов к повышению ключевой ставки с текущих 16% до 18% годовых. Но хватит ли этого для торможения роста цен и перегретой экономики? Мы в этом не очень уверены. Поэтому не исключаем, что либо регулятор может прибегнуть к "шоковой терапии", отправив ставку сразу в район 20-24% годовых на непродолжительное время, либо поднять ставку в июле до 18% и продолжить цикл повышения в дальнейшем, - пишет эксперт в аналитическом материале. - Однако все подобные рассуждения очень натянуты, поскольку есть одна неизвестная рынку величина - это уровень инфляции, который регулятор посчитает приемлемым на 2024 год. Именно от инфляционных целей ЦБ зависит размер будущей ставки. Но риски повышения ставки на величину большую, чем этого все ждут, есть, и их нужно учитывать при принятии решений".

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