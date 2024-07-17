Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая;

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июне (12:00 МСК);

- число закладок новых домов и разрешений на строительство в США в июне (15:30 МСК);

- промышленное производство США в июне (16:15 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- индекс цен производителей России в июне (19:00 МСК);

- квартальные результаты J&J, U.S. Bancorp, United Airlines;

- акции "Сургутнефтегаза" и "Транснефти" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год.

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