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17 июля 2024 года 10:31
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая; - окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июне (12:00 МСК); - число закладок новых домов и разрешений на строительство в США в июне (15:30 МСК); - промышленное производство США в июне (16:15 МСК); - отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК); - индекс цен производителей России в июне (19:00 МСК); - квартальные результаты J&J, U.S. Bancorp, United Airlines; - акции "Сургутнефтегаза" и "Транснефти" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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17 июля 2024 года 12:32
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.17 июля 2024 года 10:47
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.17 июля 2024 года 10:01
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