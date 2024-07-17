Альфа-банк повысил прогнозную цену бумаг HeadHunter до 5450 руб

Альфа-банк повысил прогнозную цену бумаг HeadHunter до 5450 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 16% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале банка.

Эксперты подчеркивают, что на фоне сохранения дефицитного рынка труда, продолжения притока и увеличения активности работодателей на платформе hh.ru в 1К24 компания продемонстрировала рост выручки на 55% г/г, а скорректированной EBITDA - на 65% г/г. Несмотря на органическое замедление, аналитики ожидают, что уверенная динамика выручки сохранится: обновленный прогноз на 2024 год предполагает ее рост на 40% г/г.

"Завершение корпоративной реорганизации и начало торгов МКПАО "Хэдхантер" ожидаются в наступившем 3К24, - напоминают стратеги Альфа-банка. - Мы видим высокую вероятность возобновления выплаты дивидендов акционерам по завершении "переезда" в РФ, учитывая накопленную чистую денежную позицию (25 млрд руб. в 1К24), а также очевидную заинтересованность в дивидендах основных акционеров. До 2022 года компания ежегодно распределяла в виде дивидендов 50-75% чистой прибыли. В результате обновления финансового прогноза и параметров дисконтирования мы видим справедливую оценку бумаг HeadHunter на уровне 5450 руб., что соответствует мультипликатору EV/EBITDA 2024-2025П в диапазоне 10,6-7,8; для сравнения, его текущие рыночные значения - 9,2-6,7".

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