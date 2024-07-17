Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2940-3000п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2940-3000 пунктов в течение торговой сессии в среду, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Вполне допускаем продолжения роста российского рынка в текущих условиях. Ближайшим значимым рубежом выступает отметка 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Несмотря на улучшение настроение в ходе торгов вторника, без новых позитивных вводных подняться и закрепиться выше обозначенного уровня будет для индекса проблематично", - отмечает аналитик в комментарии.

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