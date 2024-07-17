Инвесторам по-прежнему стоит минимизировать инвестиции в ОФЗ-ПД - ПСБ

Инвесторам по-прежнему стоит минимизировать инвестиции в рублевые гособлигации с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) ввиду сохранения высоких инфляционных рисков, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Рынок ОФЗ во вторник продолжил активно снижаться на заявлениях Банка России (аналитики регулятора заявили, что денежно-кредитные условия во втором полугодии должны стать жестче, чтобы в срок вернуть инфляцию к цели), снова обновив годовые минимумы - доходность индексного портфеля RGBI выросла на 18 б.п. (до 16,43% годовых). Доходность на участке 2-5 лет достигла 17,33% (16,59% годовых соответственно), - указывает эксперт. - На наш взгляд, сценарий повышения ставки до 18% при начале цикла ее снижения в 2025 году уже в цене 2-5-летних ОФЗ. Сейчас рынок начинает закладывать сценарий более жесткой денежно-кредитной политики: повышение ставки до 20% при более длительном ее сохранении на высоком уровне. При умеренно жесткой риторике ЦБ по итогам заседания 26 июля это дает шансы на краткосрочный отскок котировок госбумаг, однако по-прежнему рекомендуем минимизировать инвестиции в ОФЗ-ПД ввиду сохранения высоких инфляционных рисков".

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