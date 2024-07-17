"Финам" снизил прогнозную цену акций Xinyi Solar до HKD5

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Xinyi Solar с 5,78 до 5,00 гонконгских долларов (HKD) за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Снижение целевой цены преимущественно связано с ухудшением конъюнктуры на рынке фотоэлектрического стекла, что транслируется в снижение прогнозных финансовых показателей компании", - указывает эксперт.

"Несмотря на сильную отчетность по итогам прошлого года и ожидания неплохих результатов по итогам полугодия, акции Xinyi Solar снизились на 45% относительно мартовских локальных максимумов, существенно отстав от широкого рынка и сектора. При этом на фоне развития солнечной энергетики в Китае Xinyi Solar продолжает наращивать производственные мощности, что транслируется в стабильный рост выручки. Кроме того, после снижения компания оценивается всего в 5,7 прогнозной EBITDA 2024 года, а также предлагает неплохую по меркам сектора дивидендную доходность 5,8%", - пишет Кауфман в материале.

Xinyi Solar - один из крупнейших в мире производителей фотоэлектрического стекла для солнечных панелей. Кроме основного вида деятельности, компания занимается реализацией и эксплуатацией солнечных электростанций.

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