Индекс Мосбиржи может вырасти до 3000-3030п в ближайшее время - БКС Экспресс

Снижение последних дней на фондовом рынке, очистка от дивидендов в ряде бумаг крупных эмитентов и обновление годовых минимумов по индексу Мосбиржи сами по себе являются поводом для технического отскока, индекс может подняться к уровням 3000-3030 пунктов в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Альберт Короев.

"Российский рынок акций во вторник обновил годовые минимумы по индексу Мосбиржи, после чего отскочил, закрыв день в плюсе. Такая динамика сопровождалась повышенной активностью: обороты по акциям, входящим в состав бенчмарка, превысили 122 млрд руб. В моменте не удалось удержать отметку 2900 пунктов, и индекс сходил к 2880 пунктам. Краткосрочно он остается в нисходящем тренде, но выкуп внутридневной просадки дает оптимистичный сигнал. Возврат к 3000-3030 пунктам вполне возможен. О более высоких уровнях пока говорить преждевременно с учетом выхода вниз из затяжного боковика последних месяцев. Среднесрочно закрепление выше 3000 пунктов и пробой тренда, формирующегося с достигнутых максимумов, могут улучшить картину", - пишет аналитик в обзоре.

"Как таковое снижение последних дней, очистка от дивидендов в ряде бумаг крупных эмитентов и обновление годовых минимумов сами по себе являются поводом для технического отскока. Рубль лишь в моменте сдавал позиции в понедельник после снижения планки по обязательной продаже валютной выручки, а во вторник снова подрастал. Так или иначе, геополитика, валютный курс и процентные ставки - это то, что может провоцировать движение на рынке. Отдельно стоит сказать, что нефтяные котировки приближаются к месячным минимумам", - указывает Короев.

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