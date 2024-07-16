Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций "Северстали" и целевую цену на уровне 2013 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 36% с текущих уровней, говорится в аналитическом материале банка.

"Северсталь" остается, по нашей оценке, наиболее открытой для инвесторов компанией с понятным профилем роста в секторе черной металлургии, - пишут эксперты. - В мае 2024 года компания опубликовала стратегию 2024-2028гг, предусматривающую увеличение EBITDA на 150 млрд руб. на горизонте до 2028 года. Одним из ключевых проектов инвестиционной программы является строительство цеха по производству окатышей мощностью около 10 млн тонн (г. Череповец). "Северсталь" ожидает рост продаж дистрибуционного бизнеса, в том числе за счет приобретения А ГРУПП в 1К24, на 2 млн тонн к 2028 году. В 2025 году ожидается пик инвестиционных затрат с последующей нормализацией. IRR проектов превышает 20%".

Реализация заявленной стратегии предполагает, что коэффициент "чистый долг / EBITDA" будет ниже 1,0, подчеркивается в материале. В конце первого квартала 2024 года. этот мультипликатор составил 0,9. "Северсталь" остается одной из немногих компаний в горно-металлургическом секторе, выплачивающей дивиденды на квартальной основе. Аналитики Альфа-банка ожидают дивидендную доходность по результатам 2024 года на уровне 11%.

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