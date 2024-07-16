"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Bank of America на уровне $38,8

"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Bank of America Corp. на уровне $38,8 и рейтинг "держать" для них, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Bank of America, второй по величине американский финансовый конгломерат, опубликовал неоднозначные финансовые результаты за II квартал 2024 ода, - пишет эксперт Игорь Додонов. - Чистая прибыль кредитора просела на 6,9% г/г до $6,9 млрд, или 83 центов на акцию, но на 3 цента превзошла среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит. Квартальная выручка банка повысилась на 0,7% г/г до $ 25,4 млрд и также превысила консенсус-прогноз на уровне $25,2 млрд. Чистый процентный доход опустился на 3,2% до $13,7 млрд".

Объем активов Bank of America на конец II квартала составил $3,27 трлн, увеличившись за год на 4,3%, подчеркивает Додонов. Объем кредитного портфеля повысился на 0,5% до $1,06 трлн, тогда как объем депозитов поднялся на 1,8% до $1,91 трлн. Общий объем резервов на покрытие возможных убытков по кредитам составил на конец отчетного периода $13,2 млрд, или 1,26% от всех выданных займов, против $13 млрд, или 1,24%, год назад. Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) составил 11,9%, увеличившись за год на 30 б.п., и находится на вполне комфортном уровне, на 122 б.п. превышая новый регуляторный минимум, который вступит в силу с 1 сентября этого года.

В отчетном периоде Bank of America вернул $5,4 млрд акционерам за счет дивидендов и выкупа акций. При этом руководство банка сообщило о планах увеличить размер квартального дивиденда на 8% до 26 центов на акцию.

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