"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, исключив из числа фаворитов бумаги "РусАгро" и включив акции МФК "Займер".

Текущий состав топ-списка: Сбербанк (ао), Whoosh, "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "ММК", "Ростелеком" (ао), "Делимобиль", Ozon, "МФК "Займер".

"Мы добавляем акции МФК "Займер" на ожидании сильной динамики выдач во 2-м квартале 2024 года (+11% г/г), а также роста чистой прибыли кв/кв благодаря росту выдач и нормализации отчислений в резервы, - пишут аналитики. - Дополнительным катализатором может стать объявление дивидендов за 2-й кв. 2024 г. По нашей оценке, дивиденд может составить 7,7 руб. на акцию, див. доходность - 4,4%. Cпрос на микрозаймы остается высоким благодаря небольшому размеру займа и перетоку банковских клиентов, при этом он слабо коррелирует с уровнем ключевой ставки".

Акции "Русагро" исключены из списка на фоне реализации положительного катализатора - внесение в список экономически значимых организаций и возможной волатильности в текущем сельскохозяйственном году.

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