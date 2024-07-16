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16 июля 2024 года 18:14
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены бумаг X5
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив расписок X5 Retail Group и целевую цену на уровне 4270 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Один из лидеров продовольственного ритейла опубликовал сильные операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года, - отмечают эксперты. - Выручка увеличилась на 25% год к году за счет сохранения высоких темпов роста сопоставимых продаж (+14,9%). Средний чек в сопоставимых магазинах увеличился на 11,7% на фоне растущей продовольственной инфляции во втором квартале, а сопоставимый трафик вырос на 2,9%, что соответствует средним историческим уровням. Ритейлер продолжает активно расширять сегменты магазинов у дома "Пятерочка" и жестких дискаунтеров "Чижик": во втором квартале компания открыла 404 и 169 новых магазинов этих линеек соответственно. В сегменте жестких дискаунтеров мы ожидаем ускорения роста торговых площадей во второй половине года, так как компания исторически реализует основную часть экспансии Чижика в 3-4 кварталах". Пока расписки X5 не торгуются из-за процесса смены прописки компании с нидерландской на российскую, напоминают аналитики. "Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги X5 Group с целевой ценой 4270 рублей. Ожидаем, что ритейлер завершит процесс редомициляции и его акции начнут торговаться в начале октября, а до конца года компания инициирует процесс выкупа собственных бумаг у голландского холдинга, что может стать дополнительным драйвером роста котировок", - указывают стратеги "Т-Инвестиций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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