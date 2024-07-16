"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены бумаг X5

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив расписок X5 Retail Group и целевую цену на уровне 4270 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

"Один из лидеров продовольственного ритейла опубликовал сильные операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года, - отмечают эксперты. - Выручка увеличилась на 25% год к году за счет сохранения высоких темпов роста сопоставимых продаж (+14,9%). Средний чек в сопоставимых магазинах увеличился на 11,7% на фоне растущей продовольственной инфляции во втором квартале, а сопоставимый трафик вырос на 2,9%, что соответствует средним историческим уровням. Ритейлер продолжает активно расширять сегменты магазинов у дома "Пятерочка" и жестких дискаунтеров "Чижик": во втором квартале компания открыла 404 и 169 новых магазинов этих линеек соответственно. В сегменте жестких дискаунтеров мы ожидаем ускорения роста торговых площадей во второй половине года, так как компания исторически реализует основную часть экспансии Чижика в 3-4 кварталах".

Пока расписки X5 не торгуются из-за процесса смены прописки компании с нидерландской на российскую, напоминают аналитики.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги X5 Group с целевой ценой 4270 рублей. Ожидаем, что ритейлер завершит процесс редомициляции и его акции начнут торговаться в начале октября, а до конца года компания инициирует процесс выкупа собственных бумаг у голландского холдинга, что может стать дополнительным драйвером роста котировок", - указывают стратеги "Т-Инвестиций".

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