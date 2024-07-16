"Финам" повысил рейтинг акций Башнефти до "держать"

"Финам" повысил рейтинг обыкновенных акций "Башнефти" с "продавать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 2398 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста около 1%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Также аналитики повысили рейтинг привилегированных акций "Башнефти" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 1831 руб., апсайд составляет 20,5%.

"С момента присвоения нами рейтинга "продавать" 7 июня обыкновенные акции "Башнефти" упали на 25% (или на 18% с учетом дивидендов) на фоне общей слабости российского рынка и скромных дивидендных ожиданий по итогам 2024 года. После снижения мы все еще считаем премию обыкновенных акций по отношению к привилегированным завышенной, однако с учетом достаточно скромной оценки "Башнефти" по мультипликаторам меняем взгляд на обыкновенные акции с негативного на нейтральный", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

Дисконт привилегированных акций по отношению к обыкновенным остается на аномально высоком уровне, что, на взгляд эксперта, является несправедливым, учитывая более высокую ликвидность "префов" и одинаковые дивиденды на оба типа акций. При этом после коррекции прогнозная дивидендная доходность привилегированных акций, по оценке Кауфмана, составляет 15,6%, что является привлекательным значением для российского рынка.

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