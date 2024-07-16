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16 июля 2024 года 17:27
Возможно ослабление рубля до 12,2 за юань и 88 за доллар на текущей неделе - "БКС МИ"
Возможно ослабление рубля до 12,2 за юань и 88 за доллар США на текущей неделе, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолий Трифонов и Василий Буянов. "Курс рубля продолжает плавно ослабляться до уровня, наблюдавшегося до введения санкций на Мосбиржу - ожидаем пробитие уровней 88 за доллар США и 12,2 за юань на этой неделе, - пишут эксперты. - Правительство на прошлой неделе приняло решение снизить норматив обязательной продажи валютной выручки до 36% (40% репатриации и продажи 90% от этого объема). Это решение не окажет значительного влияния на валютный рынок - подавляющее большинство экспортеров продает валюту в объемах, превышающих новый порог для уплаты налогов. Банк России приостановил публикацию данных по ежедневному объему торгов на внебиржевом рынке. Хотя это несколько снижает прозрачность валютного рынка, сама по себе мера никак не влияет на предложение и спрос на валюту, поэтому не приведет к изменению курса рубля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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