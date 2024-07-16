Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Норникеля

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 191 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 51% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков банка.

"Акции "Норникеля" торгуются с существенным дисконтом к историческим средним и мировым аналогам. EV/EBITDA 2025П на уровне 4,5 предполагает дисконт 40% к мировым аналогам и 55% к историческому среднему уровню (7,0-7,5), - указывают эксперты. - Компания сохраняет абсолютное лидерство на мировой кривой себестоимости, обладая уникальной ресурсной базой, обеспечивающей работу компании более чем на 70 лет. Компания остается крупнейшим поставщиком никеля и палладия в мире. Мы сохраняем положительный взгляд на динамику промышленных металлов и металлов платиной группы во второй половине 2024 года".

"Норникель", по мнению аналитиков, находится в завершающей стадии текущего инвестиционного цикла, в том числе по ряду проектов в области ESG, включая технологический комплекс по утилизации диоксида серы. Стратеги Альфа-банка ожидают дальнейшей оптимизации транспортной и финансовой логистики, что может привести к сокращению оборотного капитала.

"Сокращение оборотного капитала и оптимизация капитальных затрат, в свою очередь, могу поддержать свободный денежный поток компании в обозримом будущем. "Норникель" сохраняет привлекательную дивидендную политику в текущих условиях. По нашей оценке дивидендная доходность за 2024 год может составить около 7%", - отмечают эксперты.

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