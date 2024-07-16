S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 5590-5670п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5590-5670 пунктов при умеренной волатильности, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов.

"Волатильность в ходе предстоящей сессии будет умеренной, - пишет эксперт. - Биржевые игроки продолжат оценивать отчетность банков США. Баланс рисков складывается нейтральный. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5590-5670 пунктов (от -0,7% до +0,7% относительно уровня закрытия предыдущей сессии). S&P 500 достиг новых исторических максимумов, затем откатившись от пиковых отметок. Верхняя граница локального равноудаленного канала обеспечивает сопротивление. Пробой этого канала вверх укажет на ускорение роста. Впрочем, его потенциал мы считаем ограниченным. Для снятия перекупленности по индикатору RSI рынку необходима пауза. В среднесрочной перспективе у S&P 500 остается возможность для продолжения восходящего тренда за счет присоединения к ралли все большего числа эмитентов".

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