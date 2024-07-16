Альфа-банк возобновил анализ Газпром нефти с рекомендацией "выше рынка" для акций

Альфа-банк возобновил аналитическое освещение "Газпром нефти", сообщается в обзоре банка.

Прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная аналитиками, составляет 864 рубля за штуку, рекомендация для них дается "выше рынка".

"Мы считаем "Газпром нефть", акции которой по-прежнему значительно перепроданы на рынке (-21% с начала года, против -6% по MOEXOG), одной из наиболее привлекательных инвестиционных идей в нефтегазовом секторе на горизонте 2П24, - пишут эксперты. - После мартовской публикации годовой отчётности, котировки продолжили стагнировать на фоне снижения цен и укрепления рубля, затем последовало разочарование инвесторов размером финальных дивидендов за 4К23 (доходность 2,9%). Поскольку с 8 июля акции компании торгуются без дивидендов, вновь протестировав уровень поддержки у отметки 660 руб., мы видим значительный потенциал восстановления акционерной стоимости компании (+17% к декабрю 2024 года) по мере объявления новых дивидендных выплат".

Так, аналитики ожидают, что в 2024 году компания выйдет на стабильную базу расчёта дивидендов на уровне 75% скорректированной чистой прибыли по МСФО, что может стать фактором переоценки её инвестиционной привлекательности в среднесрочной перспективе.

"Поскольку в росте дивидендных отчислений также заинтересована материнская структура - "Газпром" - а сами выплаты обеспечены генерацией СДП и низкой долговой нагрузкой (0,2-0,3 по ЧД/EBITDA), мы не ждём снижения дивидендной базы, что позволит инвесторам рассчитывать на рекордную доходность в размере 15-17% по итогам 2024-2025 гг", - указывают стратеги банка.

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