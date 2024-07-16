Цены на золото готовятся к новому витку роста - "Велес Капитал"

Цены на золото готовятся к новому витку роста, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"С технической точки зрения цены на золото в целом выглядят готовыми к развитию восходящего движения, - отмечает эксперт. - Так, гистограмма и линии MACD на недельном графике разворачиваются наверх, а при обновлении исторического пика котировки золота наверняка вскоре протестируют $2500/унц., после чего могут направиться в район $2600/унц. (потенциал роста от текущих значений чуть более 6%). Среднесрочный бычий сигнал в целом сохраняет актуальность выше поддержки $2285/унц., а краткосрочный - выше $2350/унц. С фундаментальной точки зрения позитивными для золота факторами на данный момент выступают политическая неопределенность (как в Европе, так и в США) и ожидания смягчения позиций центральных банков в развитых странах".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.