Рост S&P 500 и Nasdaq на горизонте 12 месяцев - 6% и 10% соответственно - "БКС МИ"

Рост индексов S&P 500 и Nasdaq на горизонте 12 месяцев составляет 6% и 10% от текущих уровней соответственно, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Оценка S&P 500 выросла с последнего дна на 37%, а Nasdaq - на 39%, - констатируют эксперты. - Это ниже постковидного восстановления, когда P/E S&P 500 и Nasdaq взлетели со дна 2020 года на 55% и 60%, но выше, чем в прошлые кризисы. P/E S&P 500 достиг 21,5х (как и на предыдущем пике), а P/E Nasdaq вырос до 26,6х - меньше постковидного максимума в 30х. Прогнозы роста прибыли компаний S&P 500 превышают 13%, компаний Nasdaq - 20%. Это выше, чем в любой из предыдущих пиков".

По оценке стратегов "БКС МИ", если высокие темпы роста прогнозной прибыли на акцию сохранятся, то велики шансы, что позитивная динамика индексов продолжится. "Наша итоговая цель по S&P 500 на 12 месяцев - 5900, потенциал роста - 6%, а целевой мультипликатор P/E - 23x. У нас нейтральный взгляд на индекс. Итоговая цель по Nasdaq на 12 месяцев - 22400, потенциал роста 10%, целевой P/E - 30x. Взгляд позитивный", - резюмируют эксперты.

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