"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для расписок X5 Retail Group с целевой ценой 3030 рублей за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Группа X5 представила сильные операционные результаты за 2 квартал 2024 года, - отмечает аналитик Артем Михайлин. - Большинство основных показателей совпали с нашими оценками. Выручка увеличилась на 25,1% г/г при росте сопоставимых продаж почти на 15% и увеличении торговой площади на 10,5% г/г. Некоторое замедление темпов роста относительно предыдущего отчетного периода связано с динамикой торговой площади на фоне более высокой базы сравнения. Сравнительно высокий уровень продовольственной инфляции поддержал динамику среднего чека ритейлера. Наша текущая рекомендация для расписок X5 - "покупать" с целевой ценой 3030 рублей за бумагу. В данный момент торги расписками приостановлены на фоне процесса передачи держателям владения российским юридическим лицом. Начало торгов акциями российской компании на Мосбирже ожидается в сентябре-октябре текущего года".

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