"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 4400 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги (ADS) Ozon с целью 4400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,05%, стоп-приказ: 3476 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент увеличил площадь складского комплекса в республике Татарстан с 74 тыс. кв. м до 122 тыс. кв. м, обрабатывающие возможности выросли на 80%, отмечают аналитики.

"С точки зрения технического анализа на графике акций компании сформировался спекулятивный разворотный сигнал "бычье поглощение". В таких ситуациях появляется возможность открытия позиций с коротким "стопом". При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3476 руб. риск на портфель составит 0,36%", - указывают в "Финаме".

Ozon - один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с наибольшей сетью логистических центров и точек самовывоза.

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