Цена акций Goldman Sachs сохраняет ограниченный потенциал роста - Freedom Finance Global

Котировки акций Goldman Sachs Group сохраняют ограниченный потенциал роста и могут скорректироваться вниз, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Михаила Парамонова.

Эмитент представил нейтральную отчетность за апрель-июль текущего года, констатирует эксперт. Темпы роста доходов корпоративного подразделения ожидаемо замедлились, а показатели эффективности снизились в квартальном сопоставлении. Дивизион управления активами демонстрирует стабильное улучшение результатов, объем привлеченных под управление инструментов установил новый максимум. Розничное подразделение остается убыточным, однако отмечается повышение операционной эффективности.

"С начала текущего года котировки бумаг Goldman Sachs выросли уже на 28% и уверенно опережают как отраслевой ETF, подорожавший на 15%, так и широкий рынок, прибавивший 19%. По мультипликатору P/B эмитент выглядит перекупленным с учетом рентабельности капитала и требуемой доходности, - отмечают аналитики инвесткомпании. - В то же время по мультипликатору P/E акции сохраняют определенный потенциал роста цены с учетом прогнозов, предполагающих двузначные темпы повышения прибыли на акцию в течение ближайших лет. Конъюнктура на рынках капитала складывается для корпорации благоприятной, показатели сегмента по управлению активами стабильно улучшаются, розничное направление движется к безубыточности. На текущий момент бумаги Goldman Sachs сохраняют ограниченный потенциал роста и могут скорректироваться вниз, о чем сигнализируют и технические индикаторы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.