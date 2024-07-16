Средняя цена нефти марки Urals во 2П24 может составить $71-72/барр. - "КИТ Финанс Брокер"

Средняя цена нефти марки Urals во втором полугодии текущего года может составить $71-72 за баррель, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Российские экспортеры успешно обходят санкции и продают нефть марки Urals выше установленного потолка в $60 за баррель. Озвученная Минфином РФ средняя цена Urals за первое полугодие 2024 года составила $69 за баррель. С текущим дисконтом наша нефть по-прежнему дешевле для индийских нефтепереработчиков, чем конкурирующие поставки из таких стран, как Саудовская Аравия. На этом фоне поставки в Индию нефти марки Urals в июне обновили исторический максимум, достигнув 1,6 млн барр./сутки. По данным Kpler, импорт нефти Китаем по ВСТО в марте 2024 года достиг рекордных 28,7 млн баррелей. На наш взгляд, благодаря росту цен на нефть марки Brent до среднего уровня $87 за баррель и спросу на нашу нефть, средняя цена Urals во втором полугодии 2024 года может составить $71-72 за баррель", - пишут эксперты в стратегии на 2П24.

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