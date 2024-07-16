Фундаментальные причины роста цен на золото не изменились - Альфа-банк

Фундаментальные причины роста котировок золото не изменились: увеличение долларовой денежной массы и дефицит на рынке критически важных ресурсов, говорится в материале аналитиков Альфа-банка.

"Во 2К24 мы наблюдали рост цены золота выше $2400 за тройскую унцию с ее дальнейшей коррекцией ниже $2300 и стабилизацией на уровне $2310-2330. В первую очередь необходимо отметить, что мы говорим о коррекции на 5-6% после роста цены более чем на 35% (около $650 за унцию за последний год). Основной причиной коррекции цены золота в июне стал ряд публикаций в международных медийных аутлетах о том, что Народный банк Китая после восемнадцати месяцев постоянных покупок золота в мае 2024 года сделал паузу. На наш взгляд, Китай вполне логично снизил закупки золота в апреле и прекратил их в мае на фоне пиковых уровней цен. Отметим, что страна остается одним из крупнейших мировых производителей золота", - указывают эксперты.

"Мы рекомендуем при принятии инвестиционных решений по покупке физического золота не ориентироваться на краткосрочную динамику и ежемесячную статистику по покупке и продаже физического золота Народным банком Китая или другими игроками. Объемы золота в резервах мировых центробанков продемонстрировали рост более чем на 75% с 2019 года, в то время как объем казначейских обязательств США стагнирует с начала прошлого десятилетия", - отмечают аналитики банка в инвестиционной стратегии.

Цены на золото, по мнению аналитиков Альфа-банка, фундаментально растут по двум причинам. Первая причина - это увеличение денежной массы, когда большее количество долларов "гоняется" за тем же или меньшим объемом товаров. В соответствии со статистикой, в 4К23 увеличение ВВП США на $1 сопровождалось ростом федерального долга страны на $2,5. Если денежное предложение (M2) продолжит расти такими же темпами, то на рынке будут усиливаться опасения и ожидания, связанные с избытком ликвидности в системе. Вторая причина - это ситуация, когда на рынке возникает дефицит критически важных ресурсов. Текущая ситуация усугубляется нарушением логистических цепочек и ростом геополитических рисков.

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