Индекс Мoсбиржи может вырасти до 3300п во 2П24 - "КИТ Финанс Брокер"

Индекс Мoсбиржи может вырасти до уровня 3300 пунктов во втором полугодии текущего года, но вряд ли поднимется выше него, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

Эксперты отмечают ряд факторов, которые будут влиять на рынок: дивидендный сезон; отток ликвидности; умеренное ослабление курса рубля к концу 2024 года до уровней 92-94 руб./$1.

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