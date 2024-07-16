"БКС МИ" понизил прогнозную цену бумаг МТС до 310 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость бумаг "МТС" на 11%, с 350 до 310 рублей за штуку, после прохождения экс-дивидендной даты по выплатам за 2023 год в размере 35 рублей на акцию (закрытие реестра 16 июля), сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

"Ждем, что бумаги скорректируются на размер дивиденда, и продолжаем нейтрально смотреть на акцию с учетом избыточной доходности 8%. Бумага оценена справедливо: EV/EBITDA 4,2x 2024п и P/E 9x 2024п. "МТС" - бизнес с устойчивым спросом, высокой рентабельностью и стабильными дивидендами, но есть риски на уровне денежного потока", - отмечают эксперты.

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