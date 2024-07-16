Вероятно сохранение напряженной ситуации на рынке облигаций в 3К24 - Альфа-банк

Вероятно сохранение напряженной ситуации на рынке облигаций в третьем квартале текущего года, полагают аналитики Альфаа-банка.

"Важным фактором неопределенности для финансовых рынков является дальнейшая динамика инфляции. Несмотря на то что ключевая ставка ЦБ РФ находится на повышенном уровне в 16% годовых уже более полугода, на данный момент этого недостаточно для охлаждения потребительского спроса и снижения инфляции. Мы ожидаем сохранения высокой волатильности в ближайшие месяцы, несмотря на то, что повышение ставки до 18% на ближайшем заседании 26 июля уже фактически "в цене". Ожидаем сохранение напряженной ситуации на рынке облигаций в 3К24. Мы считаем, что риск ценовой коррекции в облигациях сохранится, если и после повышения ключевой ставки в июле охлаждения потребительской активности не произойдет, - пишут эксперты в материале. - Корпоративные облигации в силу невысокой срочности менее подвержены риску ценовой коррекции. Наиболее высокие риски у ОФЗ срочностью более 10 лет. Отсутствие явных признаков дезинфляции и ослабления потребительского спроса в совокупности со значительным недовыполнением Минфином плана по размещению ОФЗ во 2К24 (Минфин разместил 423,7 млрд руб. по номиналу при квартальном плане 1 трлн руб.) не создают предпосылок для восстановления вторичного рынка ОФЗ. Вероятно, неопределенность в отношении дальнейшей динамики ключевой ставки сохранится и после заседания ЦБ, что будет препятствовать восстановлению рынка облигаций".

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