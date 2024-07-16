Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций НОВАТЭКа

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

Эмитент в понедельник представил предварительные операционные данные за 2К24, согласно которым производство газа и жидких углеводородов (ЖУВ) увеличилось соответственно на 1,2% г/г (до 20,6 млрд куб. м) и 11,6% г/г (до 3,4 млн тонн), при этом объем реализации природного газа уменьшился на 2,6% г/г (до 17,8 млрд куб. м), а продажи ЖУВ выросли на 2,5% г/г (до 4,0 млн тонн). Учитывая значительную прибавку в объеме производства ЖУВ, мы считаем новости умеренно позитивными с точки зрения их потенциального влияния на котировки акций "НОВАТЭКа", - отмечают эксперты. - В 2023 году компания нарастила добычу ЖУВ на 3,6% г/г (до 12,4 млн тонн). Основной вид продукции - газовый конденсат, не попадающий под квоты ОПЕК+. Отстающая по сравнению с добычей динамика реализации ЖУВ указывает на наполнение товарных запасов, а сокращение продажи газа связано с увеличением поставок СПГ по долгосрочным контрактам".

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