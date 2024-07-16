Текущие позиции юаня к рублю выглядят неустойчивыми - ПСБ

Текущие позиции китайской валюты по отношению к рублю выглядят неустойчивыми с конъюнктурной точки зрения, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"В условиях пока невысокой активности экспортеров, сдерживаемой в том числе и дальнейшим ослаблением валютного регулирования (власти приняли решение снизить норматив обязательной реализации валютной выручки крупнейшими экспортерами с 60% до 40%), сохранение более объемного спроса позволяет чуть более позитивно оценивать ближайшие перспективы юаня. Полагаю, что его курс во вторник останется в верхней части диапазона 11,9-12,2 руб., не исключаю попыток пойти чуть повыше, - пишет эксперт в аналитическом материале. - Однако, по моему мнению, текущие позиции китайской валюты выглядят все же неустойчивыми с конъюнктурной точки зрения: публичных подтверждений того, что проблемы с трансграничными платежами решены, пока нет, поэтому вероятная активизация предложения со стороны экспортеров ближе к концу текущей-в начале следующей недели, обусловленная подготовкой к налоговым выплатам 29 июля, может вернуть юань к более низким ценовым уровням".

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