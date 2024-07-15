Рынок акций РФ останется под давлением в 3К24 - Альфа-банк

Рынок акций РФ, скорее всего, останется под давлением в третьем квартале 2024 года на фоне растущей стоимости заимствований и технической коррекции, полагают аналитики Альфа-банка.

"Индекс Мосбиржи, несмотря на неблагоприятный фон, связанный с повышением доходности облигаций, к середине мая вырос на 13,5 % - ему оказывали поддержку большие объемы и ожидания, связанные с предстоящими рекордными дивидендными выплатами за 2023 год. Мы ожидаем, что Банк России повысит ключевую ставку с 16% до 18%. Отметим, что, по некоторым оценкам, каждое изменение ставки ЦБ на 1 п. п. влечет за собой изменение IMOEX приблизительно на 4 - 5 %. Соответственно, с учетом текущей ситуации мы пересмотрели наш прогноз по IMOEX, снизив моделируемое на конец года значение этого индекса с 3661 пункта до 3510 пунктов", - пишут эксперты банка в Стратегии на 2П24.

Они ожидают, что российский рынок акций в течение 3К24 останется под давлением на фоне растущей стоимости заимствований и технической коррекции, обусловленной рекордными дивидендными выплатами и соответствующим дивидендным гэпом (в июле и августе ожидаются выплаты на общую сумму 1,9 трлн руб.).

"В 4К24 можно ожидать некоторого улучшения в связи с ослаблением российской валюты, которая, по нашим прогнозам, к концу года должна подешеветь до 95 руб./$1, - прогнозируют стратеги Альфа-банка. - При этом российский рынок сейчас недооценен по мультипликатору P/E, текущее значение которого на Мосбирже составляет 4,6 - это значительно ниже среднего за последние 10 лет уровня 6,6. Когда процентные ставки достигнут пика и начнется цикл снижения ключевой ставки, это должно обеспечить потенциал позитивной переоценки по указанному мультипликатору".

Совокупный объем дивидендных выплат со стороны российских компаний из расчетной базы IMOEX с начала года по конец августа, по расчетам аналитиков, обеспечивает среднюю дивидендную доходность 6,6 %. Часть этих выплат вернется на рынок, однако объем реинвестированных средств, вероятнее всего, будет ограничен в условиях высоких процентных ставок, особенно с учетом того, что доходность ОФЗ сейчас превышает 15%. В нынешней макроэкономической ситуации эксперты банка отдают предпочтение акциям компаний финансового сектора и сырьевых экспортеров.

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