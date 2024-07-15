Вероятно ослабление рубля до 95 руб./$1 к концу года - Альфа-банк

Вероятно ослабление рубля до 95 руб./$1 к концу года, говорится в аналитическом материале Альфа-банка.

"Российский валютный рынок, за исключением отдельных периодов (дополнительные санкции в июне), демонстрирует стабильность. При этом рубль к доллару показывает наихудшую динамику среди основных валют, это объясняется относительной силой доллара в мире", - пишут эксперты банка.

Они ожидают в базовом сценарии постепенного ослабления рубля к уровню 95 рублей за доллар США к концу года. Это ослабление, по оценке стратегов, частично будет связано с инфляционным дифференциалом, т. е. с ростом спроса на импорт в связи с повышением внутренних цен, а частично - со стабилизацией валютного оффера экспортеров на уровне, соответствующем цене Urals около $70.

"Ослаблению рубля будет также способствовать снижение объема совместных интервенций Банка России и Минфина (в июле продажи валюты составят около 75 млрд руб., после 150 млрд руб. в июне), - полагают в Альфа-банке. - Поддержат рубль высокие рублевые ставки: в базовом сценарии мы ожидаем, что ключевая ставка будет повышена до 18% и останется на этом уровне как минимум до конца года. Такой уровень доходности компенсирует потенциал возможного ослабления рубля и обеспечивает комфортную премию за валютный риск".

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