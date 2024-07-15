Цена акций BlackRock обладает потенциалом роста - Freedom Finance Global

Котировки акций BlackRock обладают потенциалом роста на фоне стабильного улучшения финансовых показателей и повышения эффективности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Михаила Парамонова.

"Компания отчиталась за второй квартал 2024 года на уровне ожиданий. Эмитент продолжает улучшать финансовые показатели и наращивать активы под управлением, одновременно повышая операционную эффективность, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - BlackRock оставила дивиденд за второй квартал на уровне первого, по итогам которого выплаты были повышены. Объем buyback в отчетном периоде составил $500 млн после $375 млн в январе-марте. Мы полагаем, что BlackRock продолжит генерировать большой приток средств в инструменты с фиксированной доходностью, а интеграция GIP и Preqin позволит ускорить рост финансовых показателей. Котировки бумаг эмитента с начала текущего года прибавили лишь 3% при росте отраслевого ETF XLF на 12%. Стабильное улучшение финансовых показателей и повышение эффективности обеспечивает акции потенциалом роста их цены".

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