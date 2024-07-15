Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 12-12,3 руб. за юань на текущей неделе - "БКС МИ"

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 12-12,3 рубля за юань на текущей неделе, доллар/рубль - на уровне 87-89 руб./$1, прогнозируют аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов.

"Статистика платежного баланса указывает на отсутствие значимых изменений во внешней торговле после введения санкций, а профицит текущего счета постепенно снижается. Новость о сокращении обязательных продаж валютной выручки экспортерами может стать дополнительным фактором ослабления рубля", - отмечают эксперты в комментарии.

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