"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Шорт в акциях "АЛРОСА", открытую 19 июня 2024 года, с ожидаемой доходностью 15% к концу августа, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Идея с момента открытия принесла доходность 6,4% в абсолютном выражении и 6,7% против индекса. За это время при все еще слабом мировом спросе алмазы подешевели на 3%, а бриллианты - на 6% (достигнув многолетних минимумов). Значит, проблемы в отрасли сохраняются. Мы пока не видим разворота тренда вверх и отмечаем риски, что отрасль останется в таком состоянии как минимум на среднесрочном горизонте, - указывают аналитики. - "АЛРОСА" торгуется с Р/Е 9х по М2М - выше исторических значений на 50%. Полагаем, что такая премия неоправданна без фундаментальных предпосылок для роста прибыли в ближайшее время. Считаем, что мультипликатор постепенно нормализуется за счет падения стоимости акций. К концу сентября прогнозируем снижения котировок бумаг эмитента на 10%. Также прогнозируем доходность денежного потока (база для дивидендов) в оптимистичном сценарии на уровне 8-10% на горизонте следующих нескольких лет".

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