S&P 500, скорее всего, проведет торги понедельника в диапазоне 5600-5650п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 5600-5650 пунктов, баланс рисков умеренно позитивный, вероятна средняя волатильность, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.

"S&P 500 достиг новых исторических максимумов, протестировав уровень 5650 пунктов. Продолжение роста бенчмарка приведет к выходу из локального равноудаленного канала, что будет указывать на ускорение движения вверх. Впрочем, потенциал роста считаем ограниченным: рынку необходима передышка для снятия перекупленности по индикатору RSI. В среднесрочной перспективе индекс сохраняет возможность для продолжения восходящего тренда за счет присоединения к ралли все большего числа эмитентов", - указывает эксперт в обзоре.

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